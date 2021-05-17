Зниклий суддя Чаус записав відеозвернення

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Він передав вітання Петру Порошенку.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 травня, стало відомо, що колишній суддя Микола Чаус, якого, як вважалося, викрали 3 квітня у Молдові, вийшов на зв’язок. На своєму телеграм-каналі він представив відео звернення.
За словами Чауса, його викрали не зараз. Так, викрадення мало місце у 2016 році, з того часу його постійно залякували розправою.
«Здрастуйте, мене звуть Чаус Микола Олексійович. Як бачите, я живий-здоровий і все у мене в порядку. На даний момент я знаходжуся в повній безпеці і добре себе почуваю. Крім того, всі мої кінцівки на місці і щелепа без видимих пошкоджень. В даний момент не можу повідомити про своє місцезнаходження. Але змушений сказати про себе, тому що багато хто намагається спекулювати на моєму нібито викраденні. Кому це вигідно - можна тільки здогадуватися», - йшлось у заяві.
Він звернувся до дружини Світлани, попросивши у неї вибачення та пообіцявши, що все налагодиться й «ті, хто винен в наших бідах понесуть заслужене покарання». Чаус додав, що має намір з'явитися в Україні і відповісти на усі запитання. Журналісти звернули увагу на те, що файл з відеозверненням має назву «привіт Петро Олексійович».
Нагадаємо, НАБУ підозрює Чауса в отриманні хабара. З 2016 року він перебував у Молдові.
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