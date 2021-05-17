Софія Ротару вирішила позбутися готелю у Криму

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Знаменитість виставила нерухомість на продаж.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 травня, стало відомо, що співачка Софія Ротару продає свій готель, який знаходиться в Криму в центрі Ялти. Мова йде про Villa Sofia. Виконавиця хоче за нього 23 млн євро.
За словами ріелторів, ціна завищена. Про те, що Ротару продає готель, розповіла російська співачка Анна Калашникова.
«Думаю, що якщо хто і купить готель Ротару, то який-небудь її шанувальник, для якого буде приємно хоча б таким чином доторкнутися до цієї легендарної артистки», - зазначила вона.
За словами Калашникової, їй пропонували купити нерухомість. Спочатку була озвучена ціна 25 мільйонів євро.
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