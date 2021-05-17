В Україні плюс 2136 хворих на коронавірус

Аня Мартинюк 17 травня 2021, 08:59

Тестів провели всього 17306.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 травня, стало відомо, що за минулу добу в Україні виявили 2 136 нових хворих на коронавірус. З них 104 дитини та 47 медпрацівників. Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив міністр МОЗ Максим Степанов.

«Госпіталізовано – 1 260 осіб; летальних випадків – 109; одужало – 6 869 осіб;здійснено тестувань за добу – 17 306 (зокрема методом ПЛР – 9 966, методом ІФА – 1 396, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 944)», - уточнив він.

Найбільша кількість хворих за минулу добу була виявлена у Донецькій - 190, Рівненській - 182, Сумській - 137, Дніпропетровській - 134 та Одеській – 134 областях.

За минулу добу було вакциновано 2 230 людей. За весь період вакцинації першу дозу отримали – 940 158 осіб, дві дози - 18 394 особи.