Корона «Міс Всесвіт-2021» дісталась учасниці з Мексики

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Україна, на жаль, в фінал не потрапила.
Новину передає «Преса України».
В Майамі 17 травня підійшов до кінця популярний конкурс краси «Міс Всесвіт – 2021». Головну корону вручили представниці Мексики Андреа Меса. У фінал конкурсу також потрапили представниці Бразилії, Індії, Перу і Домініканської Республіки.
Андреа Меса 26 років. За фахом вона програмістка. Варто зазначити, що дівчина втретє перемагає на конкурсі. Попередні перемоги були здобуті у 1991 та 2010 році.
The new Miss Universe is Mexico!!!! #MISSUNIVERSE pic.twitter.com/Mmb6l7tK8I— Miss Universe (@MissUniverse) May 17, 2021
До слова, першою віце-міс Всесвіт стала Міс Бразилія. Другою віце-міс - красуня з Індії. Нагадаємо, Україну на конкурсі краси представляла Єлизавета Ястремська.
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