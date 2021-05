Корона «Міс Всесвіт-2021» дісталась учасниці з Мексики

Україна, на жаль, в фінал не потрапила.

В Майамі 17 травня підійшов до кінця популярний конкурс краси «Міс Всесвіт – 2021». Головну корону вручили представниці Мексики Андреа Меса. У фінал конкурсу також потрапили представниці Бразилії, Індії, Перу і Домініканської Республіки.

Андреа Меса 26 років. За фахом вона програмістка. Варто зазначити, що дівчина втретє перемагає на конкурсі. Попередні перемоги були здобуті у 1991 та 2010 році.

