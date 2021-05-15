Україна посіла третє місце в Європі за кількістю смертей від коронавірусу

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Попереду Росія та Польща.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 15 травня, стало відомо, що Україна опинилася на 3 місці в Європі за кількістю смертей від коронавірусу. За даними порталу Worldometers, за кількістю нових смертей від коронавірусу Україна розмістилась після Росії та Польщі.
Також Україна четверта після Німеччини, Росії та Італії за кількістю нових хворих. Нагадаємо, за весь період спостереження в Україні від коронавірусу померли 47 942 людини.
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