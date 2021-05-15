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Олексій Данілов вірить, що знає, коли припиняться бойові дії.
Новину передає «Преса України».
Секретар РНБО Олексій Данілов виступив в ефірі програми «Свобода слова» Савіка Шустера. Він заявив, що війна на Дон6басі буде завершена після того, як лідер Кремля Володимир Путін забере свої війська з української території. Тобто конкретно Данілов нічого нового не сказав.
«Вона дуже швидко закінчиться, як тільки Путін забере свої війська, забере свої танки, забере свої транспортери звідти, піде на свою територію в Ростовську область, піде в Курську область, там будуть його воїни і війна відразу закінчиться», - заявив він.
Також він додав, що з Росією важко домовитися, оскільки «вони спочатку говорять одне, а потім інше».
11:14: Секретар РНБО назвав дату закінчення війни на Донбасі
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