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Секретар РНБО назвав дату закінчення війни на Донбасі

Аня Мартинюк 15 травня 2021, 11:14
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Секретар РНБО назвав дату закінчення війни на Донбасі

Олексій Данілов вірить, що знає, коли припиняться бойові дії. 

Новину передає «Преса України».

Секретар РНБО Олексій Данілов виступив в ефірі програми «Свобода слова» Савіка Шустера. Він заявив, що війна на Дон6басі буде завершена після того, як лідер Кремля Володимир Путін забере свої війська з української території. Тобто конкретно Данілов нічого нового не сказав.

«Вона дуже швидко закінчиться, як тільки Путін забере свої війська, забере свої танки, забере свої транспортери звідти, піде на свою територію в Ростовську область, піде в Курську область, там будуть його воїни і війна відразу закінчиться», - заявив він.

Також він додав, що з Росією важко домовитися, оскільки «вони спочатку говорять одне, а потім інше».

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