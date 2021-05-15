Над Києвом пролетів 40-метровий прапор Ізраїлю

Аня Мартинюк 15 травня 2021, 10:38

Це не вперше в Києві проводять таку акцію.

Новину передає «Преса України».

14 травня у Києві до Дня незалежності Ізраїлю провели акцію. Столицею України пролетів 40-метровий прапор країни на Близькому Сході. Запустили стяг за допомогою дрона. Про це повідомили у компанії Dronarium Ukraine. Вона ж і організувала акцію.

«Ми запустили в небо вже багато прапорів, але цей - один з особливих. Адже ми віримо, що День незалежності головне свято кожної країни. Особливо за часів, коли ця незалежність зазнає випробувань у вигляді нападів сусідів. Ми українці добре знаємо відчуття, коли ракети терористів летять на нашу територію», - відзначили у компанії.

Варто зазначити, що раніше таким чином у Києві запускали прапори Білорусі, України, кримськотатарського народу та прапор-символ «Київ Прайду».