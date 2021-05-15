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Також в планах заборонити рекламу таких сигарет.
Новину передає «Преса України».
Комітет Верховної ради з питань здоров'я нації дав добро законопроекту №4358, яким пропонується заборонити використання електронних сигарет в громадських місцях.
«Народні депутати прийняли рішення підтримати новий текст законопроекту №4358-д і рекомендувати Верховній Раді прийняти його за основу», - розповіли в інформаційного управління апарату ВРУ.
Також законопроектом пропонується заборона реклами електронних сигарет та пристроїв для нагрівання електронних сигарет на вулицях, в ЗМІ та в Інтернеті. Це ж стосується і тютюнових виробів і рідин з ароматизаторами.
10:00: В Україні планують заборонити е-сигарети в громадських місцях
08:11: Партія Порошенка натякнула, що Зеленському пора покинути державну резиденцію
07:31: Арахамія запевнив, що замість Степанова МОЗ очолить Ляшко
13:59: Кабмін ввів держрегулювання вартості бензину і дизпалива
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