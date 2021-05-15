В Україні планують заборонити е-сигарети в громадських місцях

Аня Мартинюк 15 травня 2021, 10:00

Також в планах заборонити рекламу таких сигарет.

Новину передає «Преса України».

Комітет Верховної ради з питань здоров'я нації дав добро законопроекту №4358, яким пропонується заборонити використання електронних сигарет в громадських місцях.

«Народні депутати прийняли рішення підтримати новий текст законопроекту №4358-д і рекомендувати Верховній Раді прийняти його за основу», - розповіли в інформаційного управління апарату ВРУ.

Також законопроектом пропонується заборона реклами електронних сигарет та пристроїв для нагрівання електронних сигарет на вулицях, в ЗМІ та в Інтернеті. Це ж стосується і тютюнових виробів і рідин з ароматизаторами.