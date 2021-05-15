Степанов представив свіжу коронавірусну статистику

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В Україні побільшало вакцинованих проти коронавірусу.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 15 травня, міністр МОЗ Максим Степанов повідомив, що за минулу добу було проведено 76 496 тести на коронавірус та виявлено 6 796 нових хворих. Серед них 347 дітей та 233 медпрацівника.
322 людини, у яких був коронавірус, померли. За добу одужали 17 202 особи.
«Найбільша кількість заражених за добу виявлено в Києві (544 особи), а також Харківській (630 осіб) та Дніпропетровській (518 осіб) областях», - уточнив він.
Також 14 травня 23 638 людей було щеплено проти COVID-19. Всього в Україні 936 497 осіб отримали першу дозу вакцини.
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