Вихідні в Україні будуть з дощами

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Наталка Діденко уточнила, де пройдуть опади.
Новину передає «Преса України».
За даними синоптика Наталії Діденко, опади у вигляді дощу 15 травня очікуються на Заході та Півночі України. 16 травня вони все ще йтимуть на Заході, а також у південній частині та місцями на Харківщині.
«Під час дощів місцями можливі грози. Всі області, що виявилися поза цим списком - впродовж 15-16 травня істотних опадів не чекають», - уточнила вона.
На Сході України очікується тепло, +25+28 градусів. У центральній частині +20+25 градусів, на Півночі +18+23 градуси, у південній частині +22+27 градусів, на Одещині +20+24 градуси, у західних областях +16+22 градуси.
У столиці України субота очікується з дощем, неділя без опадів. Стовпчики термометрів покажуть від +19 до +23 градусів.
08:11: Партія Порошенка натякнула, що Зеленському пора покинути державну резиденцію
07:31: Арахамія запевнив, що замість Степанова МОЗ очолить Ляшко
13:59: Кабмін ввів держрегулювання вартості бензину і дизпалива
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