Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Зеленський пригрозив, що олігархів чекає доля Медведчука
  • Зеленський запропонував Румунії підписати декларацію про європерспективу України
  • Додаток «Дій вдома» - Українців попросили не фотографувати свої частини тіла

Вихідні в Україні будуть з дощами

Аня Мартинюк 15 травня 2021, 08:45
Версія для друку
Вихідні в Україні будуть з дощами

Наталка Діденко уточнила, де пройдуть опади. 

Новину передає «Преса України».

За даними синоптика Наталії Діденко, опади у вигляді дощу 15 травня очікуються на Заході та Півночі України. 16 травня вони все ще йтимуть на Заході, а також у південній частині та місцями на Харківщині.

«Під час дощів місцями можливі грози. Всі області, що виявилися поза цим списком - впродовж 15-16 травня істотних опадів не чекають», - уточнила вона.

На Сході України очікується тепло, +25+28 градусів. У центральній частині +20+25 градусів, на Півночі +18+23 градуси, у південній частині +22+27 градусів, на Одещині +20+24 градуси, у західних областях +16+22 градуси.

У столиці України субота очікується з дощем, неділя без опадів. Стовпчики термометрів покажуть від +19 до +23 градусів.

Читайте також:

 

 

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції