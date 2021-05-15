Партія Порошенка натякнула, що Зеленському пора покинути державну резиденцію

Аня Мартинюк 15 травня 2021, 08:11

І жити як телегерой Голобородько.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 травня, стало відомо, що у партії Петра Порошенка «Європейська солідарність» натякнули, що чинний український лідер Володимир Зеленський має виселитися з державної резиденції в Конча-Заспі площею 4000 квадратних метрів. Так, президенту пропонують жити як головний герой в серіалі «Слуга народу» Голобородько.

«Треба мати великі проблеми з совістю, щоб будучи мільйонером і володарем цілого ряду нерухомості в Україні і за кордоном, доїти державний бюджет для того, щоб забезпечити собі люксове розміщення в державній резиденції. Яка до того ж ще в минулому році під переїзд Зеленського була відремонтована на кошти державного бюджету», - відзначили у прес-службі партії.

Такі закиди були озвучені після того, як секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що представники влади часів Порошенка незаконно займають державні дачі в Конча-Заспі і Пущі-Водиці.