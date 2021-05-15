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Арахамія запевнив, що замість Степанова МОЗ очолить Ляшко

Аня Мартинюк 15 травня 2021, 07:31
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Арахамія запевнив, що замість Степанова МОЗ очолить Ляшко

Попри небажання Степанова звільняти пост.

Новину передає «Преса України».

Керівник президентської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія розповів про причини запланованої відставки голови МОЗ Максима Степанова. Виступаючи в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера», він зазначив, що Степанов провалив закупівлі вакцин проти коронавірусу.

За словами Арахамії, замінить Степанова в МОЗ головний санлікар Віктор Ляшко, який не несе відповідальності за провали в кампанії вакцинації. Арахамія наголосив, що Ляшко відповідав за інші напрямки й його робота була ефективною.

Нагадаємо, Максим Степанов відмовився писати заяву на звільнення.

  

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