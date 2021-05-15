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Попри небажання Степанова звільняти пост.
Новину передає «Преса України».
Керівник президентської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія розповів про причини запланованої відставки голови МОЗ Максима Степанова. Виступаючи в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера», він зазначив, що Степанов провалив закупівлі вакцин проти коронавірусу.
За словами Арахамії, замінить Степанова в МОЗ головний санлікар Віктор Ляшко, який не несе відповідальності за провали в кампанії вакцинації. Арахамія наголосив, що Ляшко відповідав за інші напрямки й його робота була ефективною.
Нагадаємо, Максим Степанов відмовився писати заяву на звільнення.
08:11: Партія Порошенка натякнула, що Зеленському пора покинути державну резиденцію
07:31: Арахамія запевнив, що замість Степанова МОЗ очолить Ляшко
13:59: Кабмін ввів держрегулювання вартості бензину і дизпалива
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