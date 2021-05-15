Арахамія запевнив, що замість Степанова МОЗ очолить Ляшко

Аня Мартинюк 15 травня 2021, 07:31

Попри небажання Степанова звільняти пост.

Новину передає «Преса України».

Керівник президентської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія розповів про причини запланованої відставки голови МОЗ Максима Степанова. Виступаючи в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера», він зазначив, що Степанов провалив закупівлі вакцин проти коронавірусу.

За словами Арахамії, замінить Степанова в МОЗ головний санлікар Віктор Ляшко, який не несе відповідальності за провали в кампанії вакцинації. Арахамія наголосив, що Ляшко відповідав за інші напрямки й його робота була ефективною.

Нагадаємо, Максим Степанов відмовився писати заяву на звільнення.