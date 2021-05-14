Футуристические «Вежи майбутнього» — Киев наблюдает за грандиозной стройкой

zmxn 13 травня 2021, 16:47

В Печерском районе столицы активно идет строительство современного жилого комплекса, чьи размеры, техническое оснащение и внешний вид не имеют аналогов в Украине. Проект назван «Вежи майбутнього», Киев готовится принять в свои объятия эту современную архитектурную жемчужину, достойную европейской столицы. Проект архитектора Джона Доуза уникален, он победил в международном конкурсе недвижимости International Property Awards, став первым в номинации Best residential high-rise development 2020-2021.

Описание проекта «Вежи майбутнього» в Киеве

Мультимедийный проект Taryan Towers кажется чем-то инопланетным, но он уже становится частью Киева. Основа жилого комплекса — это три башни высотой в 35 этажей. Между собой их внизу объединит 4-этажный стилобат. Каждое здание строится по монолитно-каркасной технологии, стены возводятся из кирпича и сразу же утепляются минеральной ватой. В каждой башне будет 31 жилой этаж. Вверху все здания объединит двухуровневый стеклянный мост. С огромной высоты можно будет наблюдать за столицей, открывать ее красоты с новой стороны. Столь уникальная возможность будет не только у жильцов ЖК, но и у гостей, которые наверняка захотят внимательнее изучить модное место.

В домах предусмотрена система центрального кондиционирования для комфорта владельцев квартир, и чтобы не было необходимости дополнительно устанавливать внешние блоки кондиционеров за застекленные фасады.

В рамках проекта будет реализована программа «Двор без машин». Все авто будут припаркованы во внутреннем подземном паркинге, там же предусмотрены зарядные станции для электрокаров. Паркинг закрытый, туда можно будет попасть по пропускной системе со специальными картами, как и в жилые корпуса. Это сделано с целью повышения безопасности жильцов. Для гостей комплекса сделана отдельная надземная стоянка.

Проект «Вежи майбутнього» Киев воспринял с восторгом. Концепт повышает интерес к столице Украины, продемонстрирует, что город развивается с учетом последних тенденций в архитектуре. Для владельцев квартир Taryan Towers станет высокотехнологичным домом, где все находится «под рукой».

Внутренняя и внешняя инфраструктура Вежи майбутнього

4-этажный стилобат носит функциональный характер и будет использоваться для коммерческой работы. Планируется открытие:

Торгового центра с премиальными бутиками и развлекательным комплексом.

Супермаркета.

Ресторана, кафе.

Спортивного зала с фитнесом, спа, хамамом.

Лайфстайл-клуба TSARSKY, бассейна.

Детского центра раннего развития

Будут переоборудованы и крыши. На них планируют разместить ресторан, парк под открытым небом, планетарий и музей современных технологий.

Что касается инфраструктуры вокруг, рядом уже расположены:

Школы.

Детские сады.

Супермаркеты

Детская библиотека.

Библиотека-музей Марии Заньковецкой.

Аптеки, стоматологии, частные клиники.

Есть спортивные школы, спортзалы.

Банки.

Новая почта.

Точное расстояние до каждого интересующего объекта можно посмотреть на официальном сайте при изучении планировки будущей квартиры.

Современные и футуристические «Вежи майбутнього» Киев уже воспринимает, как новую достопримечательность столицы. А просторные квартиры в них уже ждут своих владельцев, и свободных вариантов остается все меньше.