Кабмін ввів держрегулювання вартості бензину і дизпалива

Аня Мартинюк 14 травня 2021, 13:59

Стало відомо, якими будуть ціни в травні.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 травня, Кабмін ввів регулювання цін на паливо. Це означає, що середня ціна на дизельне паливо у травні формуватиметься з урахуванням граничної націнки. Вона має становити 27,89 грн/л, а бензину - 30,22 грн/л.

Згідно з новими правилами, на карантинний період діятимуть граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива - не вище 7 грн/літр і бензину - не вище 5 грн/літр.

Середня ціна дизпалива і бензину розраховуватиметься на підставі даних Platts CIF NWE за попередній календарний місяць чи декаду.