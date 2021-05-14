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Стало відомо, якими будуть ціни в травні.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 травня, Кабмін ввів регулювання цін на паливо. Це означає, що середня ціна на дизельне паливо у травні формуватиметься з урахуванням граничної націнки. Вона має становити 27,89 грн/л, а бензину - 30,22 грн/л.
Згідно з новими правилами, на карантинний період діятимуть граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива - не вище 7 грн/літр і бензину - не вище 5 грн/літр.
Середня ціна дизпалива і бензину розраховуватиметься на підставі даних Platts CIF NWE за попередній календарний місяць чи декаду.
13:59: Кабмін ввів держрегулювання вартості бензину і дизпалива
13:00: Зеленський пригрозив, що олігархів чекає доля Медведчука
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