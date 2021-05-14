Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Зеленський пригрозив, що олігархів чекає доля Медведчука
  • Зеленський запропонував Румунії підписати декларацію про європерспективу України
  • Додаток «Дій вдома» - Українців попросили не фотографувати свої частини тіла

У Києві відкрилося перше легальне казино

Аня Мартинюк 14 травня 2021, 13:36
Версія для друку
У Києві відкрилося перше легальне казино

Казино має назву Billionaire Casino.

Новину передає «Преса України».

У Києві запрацювало казино Billionaire Casino. А саме в п'ятизірковому готелі InterContinental-Kyiv. Це перше легальне казино в Україні.

Так, казино займає площу понад 500 квадратних метрів. Воно налічує 16 ігрових столів і 50 слотів.

«Уже в травні ми очікуємо відвідувачів з усієї України та туристів з інших країн. Ми добре розуміємо, що таке преміальний рівень закладу, і впевнені, що всі наші гості зможуть оцінити першокласний сервіс, комфорт і справжню насолоду від гри в Billionaire casino вже найближчим часом», - зазначив директор по роботі з клієнтами Андрій Пархоменко.

За його словами, гості казино матимуть доступ до авто преміям-класу. Через пандемію гучного відкриття казино не буде.

 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції