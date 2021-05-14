У Києві відкрилося перше легальне казино

Кабмін ввів держрегулювання вартості бензину і дизпалива 13:59
Зеленський пригрозив, що олігархів чекає доля Медведчука 13:00
Диктатура - В ОПЗЖ випустили заяву з приводу суду у справі Медведчука 09:38
Олена Зеленська розповіла про меню президентської сім'ї 08:58
За добу в Україні на коронавірус заразилися більше 7 000 осіб 08:31
Понад чверть депутатів ВРУ отримують надбавки за науковий ступінь або звання 14:01
Застава Медведчуку буде однією з найбільших за історію України 12:55
Україна залишилась без червоних та помаранчевих карантинних зон 11:37
В Україні не вакцинуватимуть усіх бажаючих з додатку «Дія» 09:40
Зеленський запропонував Румунії підписати декларацію про європерспективу України 09:07
Интернет-кабель: как правильно его обжать и что такое распиновка кабеля 01:03
Додаток «Дій вдома» - Українців попросили не фотографувати свої частини тіла 14:02
Казино має назву Billionaire Casino.
Новину передає «Преса України».
У Києві запрацювало казино Billionaire Casino. А саме в п'ятизірковому готелі InterContinental-Kyiv. Це перше легальне казино в Україні.
Так, казино займає площу понад 500 квадратних метрів. Воно налічує 16 ігрових столів і 50 слотів.
«Уже в травні ми очікуємо відвідувачів з усієї України та туристів з інших країн. Ми добре розуміємо, що таке преміальний рівень закладу, і впевнені, що всі наші гості зможуть оцінити першокласний сервіс, комфорт і справжню насолоду від гри в Billionaire casino вже найближчим часом», - зазначив директор по роботі з клієнтами Андрій Пархоменко.
За його словами, гості казино матимуть доступ до авто преміям-класу. Через пандемію гучного відкриття казино не буде.
13:59: Кабмін ввів держрегулювання вартості бензину і дизпалива
13:00: Зеленський пригрозив, що олігархів чекає доля Медведчука
09:38: Диктатура - В ОПЗЖ випустили заяву з приводу суду у справі Медведчука
08:58: Олена Зеленська розповіла про меню президентської сім'ї
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.