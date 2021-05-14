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Зеленський пригрозив, що олігархів чекає доля Медведчука

Аня Мартинюк 14 травня 2021, 13:00
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Зеленський пригрозив, що олігархів чекає доля Медведчука

Або ж вони стануть «просто великими бізнесменами». 

Новину передає «Преса України».

Президент України Володимир Зеленський дав коментар з приводу санкцій проти голови політради ОПЗЖ Віктора Медведука. Так, в колонці видання Форбс наведені слова українського лідера. 

«За допомогою законних інструментів Медведчук був позбавлений можливості використовувати медіаактиви і державне майно для того, щоб відверто бити по країні і наносити руйнівний шкоди державній безпеці», - зазначив Зеленський.

Президент особливо наголосив, що подібні методи будуть застосовані й до інших олігархів, поки вони не стануть «просто великими бізнесменами».

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