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Або ж вони стануть «просто великими бізнесменами».
Новину передає «Преса України».
Президент України Володимир Зеленський дав коментар з приводу санкцій проти голови політради ОПЗЖ Віктора Медведука. Так, в колонці видання Форбс наведені слова українського лідера.
«За допомогою законних інструментів Медведчук був позбавлений можливості використовувати медіаактиви і державне майно для того, щоб відверто бити по країні і наносити руйнівний шкоди державній безпеці», - зазначив Зеленський.
Президент особливо наголосив, що подібні методи будуть застосовані й до інших олігархів, поки вони не стануть «просто великими бізнесменами».
13:00: Зеленський пригрозив, що олігархів чекає доля Медведчука
09:38: Диктатура - В ОПЗЖ випустили заяву з приводу суду у справі Медведчука
08:58: Олена Зеленська розповіла про меню президентської сім'ї
08:31: За добу в Україні на коронавірус заразилися більше 7 000 осіб
14:01: Понад чверть депутатів ВРУ отримують надбавки за науковий ступінь або звання
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