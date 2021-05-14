Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Зеленський запропонував Румунії підписати декларацію про європерспективу України
  • Додаток «Дій вдома» - Українців попросили не фотографувати свої частини тіла
  • Може розпочатися світова війна – Зеленський

Віктор Медведчук уже носить електронний браслет

Аня Мартинюк 14 травня 2021, 12:20
Версія для друку
Віктор Медведчук уже носить електронний браслет

Й перебуватиме на цілодобовому домашньому арешті. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 травня, стало відомо, що поліція наділа на главу ОПЗЖ Віктора Медведчука електронний браслет. Як відомо, політика відправили під цілодобовий домашній арешт.

Про це заявив представник Офісу генпрокурора.

«Браслет наділи. Прокурор був присутній при надяганні електронного засобу контролю», - йдеться в повідомленні.

Браслет на Медведчука наділи пізно ввечері 13 травня в будівлі столичної поліції. Нагадаємо, Медведчуку оголосили про підозру в державній зраді, розкраданні цінностей на окупованій території Криму. 

 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції