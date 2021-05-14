Віктор Медведчук уже носить електронний браслет

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Й перебуватиме на цілодобовому домашньому арешті.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 травня, стало відомо, що поліція наділа на главу ОПЗЖ Віктора Медведчука електронний браслет. Як відомо, політика відправили під цілодобовий домашній арешт.
Про це заявив представник Офісу генпрокурора.
«Браслет наділи. Прокурор був присутній при надяганні електронного засобу контролю», - йдеться в повідомленні.
Браслет на Медведчука наділи пізно ввечері 13 травня в будівлі столичної поліції. Нагадаємо, Медведчуку оголосили про підозру в державній зраді, розкраданні цінностей на окупованій території Криму.
13:00: Зеленський пригрозив, що олігархів чекає доля Медведчука
09:38: Диктатура - В ОПЗЖ випустили заяву з приводу суду у справі Медведчука
08:58: Олена Зеленська розповіла про меню президентської сім'ї
08:31: За добу в Україні на коронавірус заразилися більше 7 000 осіб
14:01: Понад чверть депутатів ВРУ отримують надбавки за науковий ступінь або звання
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