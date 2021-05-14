Греція готова приймати туристів

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Країна відкрила свої кордони.
Новину передає «Преса України».
За даними грецького міністерства туризму, туристи можуть прибувати в країну для відпочинку і для цього їм не треба проходити карантин. Також громадяни Греції можуть вільно мандрувати між регіонами.
Тим не менше, коли польоти з України відновлять, мандрівники повинні будуть бути вакциновані або ж вони пред’являтимуть негативний тест на коронавірус. Ще один варіант – мати антитіла до коронавірусу після одужання.
09:38: Диктатура - В ОПЗЖ випустили заяву з приводу суду у справі Медведчука
08:58: Олена Зеленська розповіла про меню президентської сім'ї
08:31: За добу в Україні на коронавірус заразилися більше 7 000 осіб
14:01: Понад чверть депутатів ВРУ отримують надбавки за науковий ступінь або звання
12:55: Застава Медведчуку буде однією з найбільших за історію України
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