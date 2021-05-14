Греція готова приймати туристів

Аня Мартинюк 14 травня 2021, 11:44

Країна відкрила свої кордони.

Новину передає «Преса України».

За даними грецького міністерства туризму, туристи можуть прибувати в країну для відпочинку і для цього їм не треба проходити карантин. Також громадяни Греції можуть вільно мандрувати між регіонами.

Тим не менше, коли польоти з України відновлять, мандрівники повинні будуть бути вакциновані або ж вони пред’являтимуть негативний тест на коронавірус. Ще один варіант – мати антитіла до коронавірусу після одужання.