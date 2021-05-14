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В Україні поменшало безробітних

Аня Мартинюк 14 травня 2021, 11:07
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В Україні поменшало безробітних

А кількість вакансій не змінилася.

Новину передає «Преса України».

Начальник управління надання послуг населенню Департаменту реалізації політики зайнятості Державної служби зайнятості Інна Бондіні повідомила, що в Україні поменшало безробітних.

За її даними, за 4 місяці поточного року безробітних поменшало на 12% в порівнянні з першими 4 місяцями 2020 року.

«Якщо порівнювати з минулим роком - то констатуємо стабілізацію на ринку праці. Зараз на 12% менше безробітних, ніж за аналогічний період в 2020 році. Вакансій така ж кількість. Якщо на початку 2021 року на 1 вакансію претендувало 12-14 чоловік, то зараз - приблизно 6 чоловік», - заявила вона.

Разом з тим вона наголосила, що на відкритому ринку праці ситуація може бути іншою.

 

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