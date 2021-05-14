Диктатура - В ОПЗЖ випустили заяву з приводу суду у справі Медведчука 09:38
Олена Зеленська розповіла про меню президентської сім'ї 08:58
За добу в Україні на коронавірус заразилися більше 7 000 осіб 08:31
Понад чверть депутатів ВРУ отримують надбавки за науковий ступінь або звання 14:01
Застава Медведчуку буде однією з найбільших за історію України 12:55
Україна залишилась без червоних та помаранчевих карантинних зон 11:37
В Україні не вакцинуватимуть усіх бажаючих з додатку «Дія» 09:40
Зеленський запропонував Румунії підписати декларацію про європерспективу України 09:07
Додаток «Дій вдома» - Українців попросили не фотографувати свої частини тіла 14:02
У містечку Запорізької області знайшли мертвого крокодила 13:01
В Івано-Франківську BMW стала ціллю для протитанкового гранотомета 12:26
В Україні розробляють три вакцини від коронавірусу – Ляшко 11:16
Владу України закликали відмовитися від фальсифікованих звинувачень.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 травня, стало відомо, що в ОПЗЖ вимагають від влади відмовитися від всіх фальсифікованих звинувачень на адресу Віктора Медведчука. Нагадаємо, днем раніше відбулося засідання суду справі про держзраду і замах на розкрадання національних ресурсів в анексованому Криму.
Так, Медведчуку обрали запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт.
«План влади відправити за ґрати Віктора Медведчука провалився. Уже перші судові слухання у цій вигаданій «справі» показали, що всі так звані «докази» сфальсифіковані, зготовані з масою порушень і не мають під собою ніяких фактів. Ні на одне питання судді про наявність доказів провини Віктора Медведчука прокурори просто не змогли відповісти. Явна порожнеча звинувачень змусила суд відмовити у взятті опозиційного політика під варту. А запобіжний захід у вигляді «домашнього арешту» є тільки результатом безпрецедентного політичного тиску на суд з боку правлячої верхівки», - йдеться у повідомленні партії.
У політсилі наголосили, що владі не подобається позиція Віктора Медведчука й такі кроки свідчать про те, що вона «скочується до диктатури».
09:38: Диктатура - В ОПЗЖ випустили заяву з приводу суду у справі Медведчука
08:58: Олена Зеленська розповіла про меню президентської сім'ї
08:31: За добу в Україні на коронавірус заразилися більше 7 000 осіб
14:01: Понад чверть депутатів ВРУ отримують надбавки за науковий ступінь або звання
12:55: Застава Медведчуку буде однією з найбільших за історію України
11:37: Україна залишилась без червоних та помаранчевих карантинних зон
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.