Диктатура - В ОПЗЖ випустили заяву з приводу суду у справі Медведчука

Аня Мартинюк 14 травня 2021, 09:38

Владу України закликали відмовитися від фальсифікованих звинувачень.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 травня, стало відомо, що в ОПЗЖ вимагають від влади відмовитися від всіх фальсифікованих звинувачень на адресу Віктора Медведчука. Нагадаємо, днем раніше відбулося засідання суду справі про держзраду і замах на розкрадання національних ресурсів в анексованому Криму.

Так, Медведчуку обрали запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт.

«План влади відправити за ґрати Віктора Медведчука провалився. Уже перші судові слухання у цій вигаданій «справі» показали, що всі так звані «докази» сфальсифіковані, зготовані з масою порушень і не мають під собою ніяких фактів. Ні на одне питання судді про наявність доказів провини Віктора Медведчука прокурори просто не змогли відповісти. Явна порожнеча звинувачень змусила суд відмовити у взятті опозиційного політика під варту. А запобіжний захід у вигляді «домашнього арешту» є тільки результатом безпрецедентного політичного тиску на суд з боку правлячої верхівки», - йдеться у повідомленні партії.

У політсилі наголосили, що владі не подобається позиція Віктора Медведчука й такі кроки свідчать про те, що вона «скочується до диктатури».