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Перша леді України запевнила, що лобстерів її сім'я не їсть.
Новину передає «Преса України».
Перша леді України Олена Зеленська повідомила, що не дуже часто готує для своєї сім'ї. Дружина перзидента Володимира Зеленського запевнила, що її сім'я їсть звичайну їжу і лобстерів у їхньому меню немає.
«Я і раніше не дуже часто готувала. Зараз готую ще менше. Але готую. Коли ти постійно на роботі, вдома всі постійно тільки снідають. І вечеряють кілька людей. Я не вечеряю майже ніколи. Вечеряють діти, чоловік. Раніше дітям готували окремо. зараз всі разом їмо. Зараз є люди, які готують. Ми не запитуємо, що у нас там є. Що дали - то і з'їли. Але там не лобстери. Можна не переживати. Сьогодні була яєчня і салат. І в такому руслі ми і живемо. Якщо дітям чогось хочеться, я їду в магазин і купую окремо», - зазначила Зеленська.
Так, Зеленська дала інтерв'ю програмі «VIP з Наталією Мосейчук».
09:38: Диктатура - В ОПЗЖ випустили заяву з приводу суду у справі Медведчука
08:58: Олена Зеленська розповіла про меню президентської сім'ї
08:31: За добу в Україні на коронавірус заразилися більше 7 000 осіб
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