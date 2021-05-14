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Серед них 336 дітей.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 травня, міністр МОЗ Максим Степанов повідомив, що за минулу добу в Україні виявили 7 562 особи, у яких був коронавірус. Серед них 336 дітей і 216 медпрацівників. Тим часом у світі кількість хворих збільшилась до 161 мільйона.
На жаль, за добу померли 287 осіб. З початку пандемії - 47 620 українців. За минулу добу одужали 15 958 осіб.
«Найбільша кількість випадків зараження за минулу добу виявлено в Харківській області (665 осіб), Донецькій області (445), Дніпропетровській області (487) і Черкаській області (449)», - уточнив міністр.
У Києві тим часом 681 новий хворий.
09:38: Диктатура - В ОПЗЖ випустили заяву з приводу суду у справі Медведчука
08:58: Олена Зеленська розповіла про меню президентської сім'ї
08:31: За добу в Україні на коронавірус заразилися більше 7 000 осіб
14:01: Понад чверть депутатів ВРУ отримують надбавки за науковий ступінь або звання
12:55: Застава Медведчуку буде однією з найбільших за історію України
11:37: Україна залишилась без червоних та помаранчевих карантинних зон
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