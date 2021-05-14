За добу в Україні на коронавірус заразилися більше 7 000 осіб

Аня Мартинюк 14 травня 2021, 08:31

Серед них 336 дітей.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 травня, міністр МОЗ Максим Степанов повідомив, що за минулу добу в Україні виявили 7 562 особи, у яких був коронавірус. Серед них 336 дітей і 216 медпрацівників. Тим часом у світі кількість хворих збільшилась до 161 мільйона.

На жаль, за добу померли 287 осіб. З початку пандемії - 47 620 українців. За минулу добу одужали 15 958 осіб.

«Найбільша кількість випадків зараження за минулу добу виявлено в Харківській області (665 осіб), Донецькій області (445), Дніпропетровській області (487) і Черкаській області (449)», - уточнив міністр.

У Києві тим часом 681 новий хворий.