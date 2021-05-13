Понад чверть депутатів ВРУ отримують надбавки за науковий ступінь або звання 14:01
Застава Медведчуку буде однією з найбільших за історію України 12:55
Україна залишилась без червоних та помаранчевих карантинних зон 11:37
В Україні не вакцинуватимуть усіх бажаючих з додатку «Дія» 09:40
Зеленський запропонував Румунії підписати декларацію про європерспективу України 09:07
Додаток «Дій вдома» - Українців попросили не фотографувати свої частини тіла 14:02
У містечку Запорізької області знайшли мертвого крокодила 13:01
В Івано-Франківську BMW стала ціллю для протитанкового гранотомета 12:26
В Україні розробляють три вакцини від коронавірусу – Ляшко 11:16
Дощі та похолодання – Синоптична картина в Україні дещо зміниться 13:43
Надбавки чималі.
Новину передає «Преса України».
За даними руху «Чесно», у ВРУ 35 депутатів мають науковий ступінь доктора наук, 73 депутати мають кандидата наук, 35 депутатів мають почесне звання «заслужений», для прикладу, юрист чи адвокат. Ще 23 депутата є викладачами, доцентами, професорами або ректорами.
Найбільше нардепів, які за науковий ступінь отримують надбавку, у президентській фракції «Слуга народу» - 32, а також у ОПЗЖ – 12. 20 депутатів отримують подвійну надбавку.
Для прикладу, у рядового депутата - члена комітету надбавка складе 3415,5 грн на місяць. Стільки отримуватиме депутат Ілля Ківа. Згодом вона складе близько 110 тисяч гривень, якщо він остаточно пройде процедуру отримання звання кандидата наук з державного управління.
14:01: Понад чверть депутатів ВРУ отримують надбавки за науковий ступінь або звання
12:55: Застава Медведчуку буде однією з найбільших за історію України
11:37: Україна залишилась без червоних та помаранчевих карантинних зон
09:40: В Україні не вакцинуватимуть усіх бажаючих з додатку «Дія»
09:07: Зеленський запропонував Румунії підписати декларацію про європерспективу України
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.