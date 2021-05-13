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Понад чверть депутатів ВРУ отримують надбавки за науковий ступінь або звання

Аня Мартинюк 13 травня 2021, 14:01
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Понад чверть депутатів ВРУ отримують надбавки за науковий ступінь або звання

Надбавки чималі. 

Новину передає «Преса України».

За даними руху «Чесно», у ВРУ 35 депутатів мають науковий ступінь доктора наук, 73 депутати мають кандидата наук, 35 депутатів мають почесне звання «заслужений», для прикладу, юрист чи адвокат. Ще 23 депутата є викладачами, доцентами, професорами або ректорами.

Найбільше нардепів, які за науковий ступінь отримують надбавку, у президентській фракції «Слуга народу» - 32, а також у ОПЗЖ – 12. 20 депутатів отримують подвійну надбавку. 

Для прикладу,  у рядового депутата - члена комітету надбавка складе 3415,5 грн на місяць. Стільки отримуватиме депутат Ілля Ківа. Згодом вона складе близько 110 тисяч гривень, якщо він остаточно пройде процедуру отримання звання кандидата наук з державного управління.

 

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