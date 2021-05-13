В Україну йде 28-градусне тепло

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Також очікуються опади.
Новину передає «Преса України».
Синоптик Наталія Діденко повідомила, що 14 травня на Сході України буде спекотно. Стовпчики термометрів покажуть +24+28 градусів. На Запоріжжі та Дніпропетровщині температура повітря сягне +22+26 градусів.
«У більшості областей України повітря прогріється до +19+22 градусів. Найсвіжішим передбачається Захід, вдень +17+22 градуси», - додала вона.
Дощі очікуються в західних, північних областях, дійдуть до Вінниччини, Одещини, зачеплять частину Черкащини та Кропивницького з районами. У Києві дощ та +20 градусів.
14:01: Понад чверть депутатів ВРУ отримують надбавки за науковий ступінь або звання
12:55: Застава Медведчуку буде однією з найбільших за історію України
11:37: Україна залишилась без червоних та помаранчевих карантинних зон
09:40: В Україні не вакцинуватимуть усіх бажаючих з додатку «Дія»
09:07: Зеленський запропонував Румунії підписати декларацію про європерспективу України
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