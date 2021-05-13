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В Україну йде 28-градусне тепло

Аня Мартинюк 13 травня 2021, 13:36
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В Україну йде 28-градусне тепло

Також очікуються опади.  

Новину передає «Преса України».

Синоптик Наталія Діденко повідомила, що 14 травня на Сході України буде спекотно. Стовпчики термометрів покажуть +24+28 градусів. На Запоріжжі та Дніпропетровщині температура повітря сягне +22+26 градусів.

«У більшості областей України повітря прогріється до +19+22 градусів. Найсвіжішим передбачається Захід, вдень +17+22 градуси», - додала вона.

Дощі очікуються в західних, північних областях, дійдуть до Вінниччини, Одещини, зачеплять частину Черкащини та Кропивницького з районами. У Києві дощ та +20 градусів.

 

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