В Україну йде 28-градусне тепло

Аня Мартинюк 13 травня 2021, 13:36

Також очікуються опади.

Новину передає «Преса України».

Синоптик Наталія Діденко повідомила, що 14 травня на Сході України буде спекотно. Стовпчики термометрів покажуть +24+28 градусів. На Запоріжжі та Дніпропетровщині температура повітря сягне +22+26 градусів.

«У більшості областей України повітря прогріється до +19+22 градусів. Найсвіжішим передбачається Захід, вдень +17+22 градуси», - додала вона.

Дощі очікуються в західних, північних областях, дійдуть до Вінниччини, Одещини, зачеплять частину Черкащини та Кропивницького з районами. У Києві дощ та +20 градусів.