Застава Медведчуку буде однією з найбільших за історію України

Аня Мартинюк 13 травня 2021, 12:55

Йому можливо доведеться заплатити 300 мільйонів гривень.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що політику Віктору Медведчуку можуть призначити заставу в розмірі 300 млн грн. Так, вона стане однією з найбільших в Україні. Сьогодні, 13 травня, о 13:00 стартує засідання суду щодо обрання запобіжного заходу представнику ОПЗЖ.

Справа розглядатимуть в Печерському райсуді Києва. Нагадаємо, нардепам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку підписали підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів в анексованому Криму.