Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Зеленський запропонував Румунії підписати декларацію про європерспективу України
  • Додаток «Дій вдома» - Українців попросили не фотографувати свої частини тіла
  • Може розпочатися світова війна – Зеленський

Застава Медведчуку буде однією з найбільших за історію України

Аня Мартинюк 13 травня 2021, 12:55
Версія для друку
Застава Медведчуку буде однією з найбільших за історію України

Йому можливо доведеться заплатити 300 мільйонів гривень. 

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що політику Віктору Медведчуку можуть призначити заставу в розмірі 300 млн грн. Так, вона стане однією з найбільших в Україні. Сьогодні, 13 травня, о 13:00 стартує засідання суду щодо обрання запобіжного заходу представнику ОПЗЖ.

Справа розглядатимуть в Печерському райсуді Києва. Нагадаємо, нардепам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку підписали підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів в анексованому Криму.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції