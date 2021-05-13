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Йому можливо доведеться заплатити 300 мільйонів гривень.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що політику Віктору Медведчуку можуть призначити заставу в розмірі 300 млн грн. Так, вона стане однією з найбільших в Україні. Сьогодні, 13 травня, о 13:00 стартує засідання суду щодо обрання запобіжного заходу представнику ОПЗЖ.
Справа розглядатимуть в Печерському райсуді Києва. Нагадаємо, нардепам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку підписали підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів в анексованому Криму.
14:01: Понад чверть депутатів ВРУ отримують надбавки за науковий ступінь або звання
12:55: Застава Медведчуку буде однією з найбільших за історію України
11:37: Україна залишилась без червоних та помаранчевих карантинних зон
09:40: В Україні не вакцинуватимуть усіх бажаючих з додатку «Дія»
09:07: Зеленський запропонував Румунії підписати декларацію про європерспективу України
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