Українці літатимуть у Туреччину без ПЛР-тестів

Аня Мартинюк 13 травня 2021, 12:15

Уже в найближчі вихідні.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 травня, стало відомо, що Туреччина більше не вимагатиме від українських мандрівників ПЛР-тести на коронавірус. Уже з 15 травня. Відповідну заяву зробив міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко.

«Світ вже не буде таким, як раніше. Проте, якщо ми можемо, дотримуючись норм безпеки, хоча б частково повертатися до звичних колись реалій - цим варто користуватися», - заявив міністр.

За його словами, такий хід подій пояснюється тим, що на початку травня Анкара та Київ уклали відповідні декларації про наміри щодо співробітництва з питань дотримання прав і безпеки туристів.