Українці літатимуть у Туреччину без ПЛР-тестів

Застава Медведчуку буде однією з найбільших за історію України 12:55
Україна залишилась без червоних та помаранчевих карантинних зон 11:37
В Україні не вакцинуватимуть усіх бажаючих з додатку «Дія» 09:40
Зеленський запропонував Румунії підписати декларацію про європерспективу України 09:07
Додаток «Дій вдома» - Українців попросили не фотографувати свої частини тіла 14:02
У містечку Запорізької області знайшли мертвого крокодила 13:01
В Івано-Франківську BMW стала ціллю для протитанкового гранотомета 12:26
В Україні розробляють три вакцини від коронавірусу – Ляшко 11:16
Дощі та похолодання – Синоптична картина в Україні дещо зміниться 13:43
Протест Тома Круза – Актор повернув усі свої «Золоті глобуси» 11:26
Уже в найближчі вихідні.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 13 травня, стало відомо, що Туреччина більше не вимагатиме від українських мандрівників ПЛР-тести на коронавірус. Уже з 15 травня. Відповідну заяву зробив міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко.
«Світ вже не буде таким, як раніше. Проте, якщо ми можемо, дотримуючись норм безпеки, хоча б частково повертатися до звичних колись реалій - цим варто користуватися», - заявив міністр.
За його словами, такий хід подій пояснюється тим, що на початку травня Анкара та Київ уклали відповідні декларації про наміри щодо співробітництва з питань дотримання прав і безпеки туристів.
12:55: Застава Медведчуку буде однією з найбільших за історію України
11:37: Україна залишилась без червоних та помаранчевих карантинних зон
09:40: В Україні не вакцинуватимуть усіх бажаючих з додатку «Дія»
09:07: Зеленський запропонував Румунії підписати декларацію про європерспективу України
14:02: Додаток «Дій вдома» - Українців попросили не фотографувати свої частини тіла
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.