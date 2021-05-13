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Майже вся країна «помаранчева».
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 13 травня, всі регіони України перейшли в «жовту» карантинну зону. Це означає, що усі міста та області не мають перевищених коронавірусних показників.
Про це розповіли у прес-службі Міністерства охорони здоров'я. Миколаївська і Черкаська області, які входили в помаранчеву зону, вийшли з неї, оскільки в них нормалізувалися показники коефіцієнта виявлення випадків інфікування.
Разом з тим у «зелену» зону потрапили Київ, Волинська, Закарпатська, Київська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Хмельницька та Чернігівська область.
12:55: Застава Медведчуку буде однією з найбільших за історію України
11:37: Україна залишилась без червоних та помаранчевих карантинних зон
09:40: В Україні не вакцинуватимуть усіх бажаючих з додатку «Дія»
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14:02: Додаток «Дій вдома» - Українців попросили не фотографувати свої частини тіла
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