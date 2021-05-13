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Україна залишилась без червоних та помаранчевих карантинних зон

Аня Мартинюк 13 травня 2021, 11:37
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Україна залишилась без червоних та помаранчевих карантинних зон

Майже вся країна «помаранчева».

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 травня, всі регіони України перейшли в «жовту» карантинну зону. Це означає, що усі міста та області не мають перевищених коронавірусних показників.

Про це розповіли у прес-службі  Міністерства охорони здоров'я. Миколаївська і Черкаська області, які входили в помаранчеву зону, вийшли з неї, оскільки в них нормалізувалися показники коефіцієнта виявлення випадків інфікування.

Разом з тим у «зелену» зону потрапили Київ, Волинська, Закарпатська, Київська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Хмельницька та Чернігівська область.

 

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