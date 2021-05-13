Киянам натякнули на підняття цін на проїзд

Аня Мартинюк 13 травня 2021, 10:56

У разі, якщо бюджетні кошти не нададуть для Київпастранс" і "Київський метрополітен".

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 травня, стало відомо, що комунальні підприємства "Київпастранс" і "Київський метрополітен" звернулися до народних обранців та голів Київської міськради. Так, вони просять виділити їм додаткові кошти з бюджету. В іншому випадку вони планують підняти вартість проїзду.

За словами транспортників, обгрунтуваною є вартість проїзду 21,05 грн.

«Виклики пандемії серйозно вплинули на нашу роботу за останні два роки. Ми бачимо два можливих шляхи вирішення цієї ситуації: підтримка коштом міського бюджету. Або перегляд існуючого тарифу на перевезення пасажирів», - йдеться в зверненні.

У "Київському метрополітені" додали, що пасижиропотік впав, в результаті є ризик затримки або невиплати зарплати працівникам.