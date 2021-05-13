Киянам натякнули на підняття цін на проїзд

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У разі, якщо бюджетні кошти не нададуть для Київпастранс" і "Київський метрополітен".
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 13 травня, стало відомо, що комунальні підприємства "Київпастранс" і "Київський метрополітен" звернулися до народних обранців та голів Київської міськради. Так, вони просять виділити їм додаткові кошти з бюджету. В іншому випадку вони планують підняти вартість проїзду.
За словами транспортників, обгрунтуваною є вартість проїзду 21,05 грн.
«Виклики пандемії серйозно вплинули на нашу роботу за останні два роки. Ми бачимо два можливих шляхи вирішення цієї ситуації: підтримка коштом міського бюджету. Або перегляд існуючого тарифу на перевезення пасажирів», - йдеться в зверненні.
У "Київському метрополітені" додали, що пасижиропотік впав, в результаті є ризик затримки або невиплати зарплати працівникам.
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