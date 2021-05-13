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Вакцину отримуватимуть українці з пріоритетних груп.
Новину передає «Преса України».
Керівник департаменту розвитку електронних послуг Міністерства цифровий трансформації України Мстислав Банік зробив важливу заяву. За його словами, усі українці, які зареєструвалися у додатку «Дія», щоб отримати вакцину від коронавірусу, не зможуть отримати щеплення.
«Анонсована раніше вакцинація всіх бажаючих поки недоступна. Вакцинувати будуть зареєстрованих через додаток людей з пріоритетних груп», - наголосив він.
Як відомо, раніше заявлялося, що зареєстровані через додаток «Дія» українці отримуватимуть вакцину на вихідних.
09:40: В Україні не вакцинуватимуть усіх бажаючих з додатку «Дія»
09:07: Зеленський запропонував Румунії підписати декларацію про європерспективу України
14:02: Додаток «Дій вдома» - Українців попросили не фотографувати свої частини тіла
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12:26: В Івано-Франківську BMW стала ціллю для протитанкового гранотомета
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