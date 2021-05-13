В Україні не вакцинуватимуть усіх бажаючих з додатку «Дія»

Аня Мартинюк 13 травня 2021, 09:40

Вакцину отримуватимуть українці з пріоритетних груп.

Новину передає «Преса України».

Керівник департаменту розвитку електронних послуг Міністерства цифровий трансформації України Мстислав Банік зробив важливу заяву. За його словами, усі українці, які зареєструвалися у додатку «Дія», щоб отримати вакцину від коронавірусу, не зможуть отримати щеплення.

«Анонсована раніше вакцинація всіх бажаючих поки недоступна. Вакцинувати будуть зареєстрованих через додаток людей з пріоритетних груп», - наголосив він.

Як відомо, раніше заявлялося, що зареєстровані через додаток «Дія» українці отримуватимуть вакцину на вихідних.