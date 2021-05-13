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Раніше членство України в ЄС на папері підтримали Польща та Литва.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 13 травня, стало відомо, що український президент Володимир Зеленський запропонував ще одній країні підписати декларацію про європерспективу України.
Так, третьою країною стала Румунія. Президент України озвучив пропозицію під час телефонної розмови з румунським колегою Клаусом Йоханнісом.
Нагадаємо, раніше декларацію про підтримку майбутнього членства України в ЄС підписали Литва та Польща.
09:40: В Україні не вакцинуватимуть усіх бажаючих з додатку «Дія»
09:07: Зеленський запропонував Румунії підписати декларацію про європерспективу України
14:02: Додаток «Дій вдома» - Українців попросили не фотографувати свої частини тіла
13:01: У містечку Запорізької області знайшли мертвого крокодила
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