В Україні 6813 осіб підхопили коронавірус

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У столиці України 726 нових хворих.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 13 травня, у прес-службі МОЗ повідомили, що за минулу добу в Україні виявили 6 813 осіб, хворих на коронавірус. З них 289 дітей і 160 медпрацівника. Померли за добу 346 осіб, а з початку пандемії 47 333 пацієнтів.
«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Київ (726), Харківській (635), Донецькій (587), Дніпропетровській (553) та Рівненській (459) областях», - зазначив очільник МОЗ Максим Степанов.
Вакцину від коронавірусу отримали 20 386 людей.
09:40: В Україні не вакцинуватимуть усіх бажаючих з додатку «Дія»
09:07: Зеленський запропонував Румунії підписати декларацію про європерспективу України
14:02: Додаток «Дій вдома» - Українців попросили не фотографувати свої частини тіла
13:01: У містечку Запорізької області знайшли мертвого крокодила
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