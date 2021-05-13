В Україні 6813 осіб підхопили коронавірус

Аня Мартинюк 13 травня 2021, 08:32

У столиці України 726 нових хворих.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 травня, у прес-службі МОЗ повідомили, що за минулу добу в Україні виявили 6 813 осіб, хворих на коронавірус. З них 289 дітей і 160 медпрацівника. Померли за добу 346 осіб, а з початку пандемії 47 333 пацієнтів.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Київ (726), Харківській (635), Донецькій (587), Дніпропетровській (553) та Рівненській (459) областях», - зазначив очільник МОЗ Максим Степанов.

Вакцину від коронавірусу отримали 20 386 людей.