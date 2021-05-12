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А також тварин чи техніку.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 12 травня, заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер повідомив, що українці мають робити конкретні фото для додатку «Дій вдома». Як відомо, додаток має на меті контролювати людей, які дотримуються самоізоляції.
За словами Кучера, багато людей фотографують свої частини тіла, дітей, тварин, техніку. Тому він закликає українців відповідальніше відноситися до додатку.
14:02: Додаток «Дій вдома» - Українців попросили не фотографувати свої частини тіла
13:01: У містечку Запорізької області знайшли мертвого крокодила
12:26: В Івано-Франківську BMW стала ціллю для протитанкового гранотомета
11:16: В Україні розробляють три вакцини від коронавірусу – Ляшко
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