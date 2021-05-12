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Додаток «Дій вдома» - Українців попросили не фотографувати свої частини тіла

Аня Мартинюк 12 травня 2021, 14:02
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Додаток «Дій вдома» - Українців попросили не фотографувати свої частини тіла

А також тварин чи техніку. 

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 12 травня, заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер повідомив, що українці мають робити конкретні фото для додатку «Дій вдома». Як відомо, додаток має на меті контролювати людей, які дотримуються самоізоляції. 

За словами Кучера, багато людей фотографують свої частини тіла, дітей, тварин, техніку. Тому він закликає українців відповідальніше відноситися до додатку.

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