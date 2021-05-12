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iPhone 13 може бути товщим за iPhone 12

Аня Мартинюк 12 травня 2021, 13:32
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iPhone 13 може бути товщим за iPhone 12

Айфон «розтовстіє» не сильно. 

Новину передає «Преса України». 

За даними компанії MacRumors, їхні експерти отримали схеми для iPhone 13 і iPhone 13 Pro. Так, вони свідчать про те, що загальна товщина наступного телефону буде дещо відрізнятися від попередніх моделей за рахунок  задньої камери SlashGear.

«Спочатку я був у захваті, побачивши, що iPhone 13 стане товщим; він міг би використати додатковий простір для вирішення проблем із акумулятором від iPhone 12. На жаль, збільшена товщина корпусу телефону повинна бути майже непомітною, оскільки відповідно до цього звіту вона буде переходити від 7,4 до 7,57 мм. Це збільшення на 0,0067 дюйма», - відзначило джерело.

Так, це означає, що айфон розтовстіє не сильно. Експерти наголосили, що Apple не просто збільшує загальну товщину iPhone, щоб вмістити більший акумулятор, а щоб зробить випуклість задніх камер менш вираженою.

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