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У містечку Запорізької області знайшли мертвого крокодила

Аня Мартинюк 12 травня 2021, 13:01
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У містечку Запорізької області знайшли мертвого крокодила

Озвучено припущення, що плазун став жертвою фотопослуг.

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 12 травня, стало відомо, що у курортному містечку Кирилівка Запорізької області було знайдено мертвого крокодила. А саме на березі Азовського моря. Про це повідомили зоозахисники руху UAnimals.

На думку зоозахисників, плазун став жертвою фотопослуг. Як відомо, екзотичних тварин використовують для фотосесій.

«Нескладно здогадатися, звідки тут взявся крокодил. Адже саме на пляжі відпочиваючим пропонують сфотографуватися з твариною. Сьогодні цей крокодил просто викинутий на берег. Для таких бізнесменів - це просто латки», - зазначили представники UAnimals.

Разом з тим вони закликали депутатів України схвалити законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів Україн, а відпочивальників відмовитися від фото з тваринами.

 

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