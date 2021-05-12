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Позашляховик серйозно постраждав.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 12 травня, стало відомо про інцидент в Івано-Франківську. Тут днем раніше вночі розстріляли позашляховик BMW Х5. Невідомий поцілив в нього з ручного протитанкового гранотомета.
За словами правоохоронців, авто було припарковане на вулиці Галицька. В BMW стріляв невідомий з боку берега річки Бистриця-Солотвинська. На щастя, обійшлось без людських жертв.
Наразі відкрито кримінальне провадження за ч.2, ст.194, ч.1, ст. 263 КК України. Триває досудове розслідування.
12:26: В Івано-Франківську BMW стала ціллю для протитанкового гранотомета
11:16: В Україні розробляють три вакцини від коронавірусу – Ляшко
13:43: Дощі та похолодання – Синоптична картина в Україні дещо зміниться
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