В Івано-Франківську BMW стала ціллю для протитанкового гранотомета

Аня Мартинюк 12 травня 2021, 12:26

Позашляховик серйозно постраждав.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 травня, стало відомо про інцидент в Івано-Франківську. Тут днем раніше вночі розстріляли позашляховик BMW Х5. Невідомий поцілив в нього з ручного протитанкового гранотомета.

За словами правоохоронців, авто було припарковане на вулиці Галицька. В BMW стріляв невідомий з боку берега річки Бистриця-Солотвинська. На щастя, обійшлось без людських жертв.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч.2, ст.194, ч.1, ст. 263 КК України. Триває досудове розслідування.