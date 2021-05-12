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В Івано-Франківську BMW стала ціллю для протитанкового гранотомета

Аня Мартинюк 12 травня 2021, 12:26
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В Івано-Франківську BMW стала ціллю для протитанкового гранотомета

Позашляховик серйозно постраждав.

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 12 травня, стало відомо про інцидент в Івано-Франківську. Тут днем раніше вночі розстріляли позашляховик BMW Х5. Невідомий поцілив в нього з ручного протитанкового гранотомета.

За словами правоохоронців, авто було припарковане на вулиці Галицька. В BMW стріляв невідомий з боку берега річки Бистриця-Солотвинська. На щастя, обійшлось без людських жертв. 

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч.2, ст.194, ч.1, ст. 263 КК України. Триває досудове розслідування.  

 

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