Юлія Мендель досі прес-секретар Зеленського

Аня Мартинюк 12 травня 2021, 11:47

Заміну їй не знайшли.

Новину передає «Преса України».

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив журналістам, що Юлія Мендель все ще трудиться на посаді прес-секретаря президента України Володимира Зеленського.

Так, заміну їй не знайшли.

«Я вже попередньо говорив про те, що Юлія Мендель продовжить виконувати обов'язки прес-секретаря президента протягом двох тижнів. Можливо, ще якийсь час займе процес передачі справ. Очевидно, що цей "умовний" період ще не закінчився. Плюс - були довгі вихідні, що також дещо подовжує період переходу і самої Юлії, і нової людини на інші функціонали», - розповів Подоляк.

Михайло Подоляк додав, що у будь-якому випадку Мендель залишиться «в команді».