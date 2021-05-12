Юлія Мендель досі прес-секретар Зеленського

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Заміну їй не знайшли.
Новину передає «Преса України».
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив журналістам, що Юлія Мендель все ще трудиться на посаді прес-секретаря президента України Володимира Зеленського.
Так, заміну їй не знайшли.
«Я вже попередньо говорив про те, що Юлія Мендель продовжить виконувати обов'язки прес-секретаря президента протягом двох тижнів. Можливо, ще якийсь час займе процес передачі справ. Очевидно, що цей "умовний" період ще не закінчився. Плюс - були довгі вихідні, що також дещо подовжує період переходу і самої Юлії, і нової людини на інші функціонали», - розповів Подоляк.
Михайло Подоляк додав, що у будь-якому випадку Мендель залишиться «в команді».
12:26: В Івано-Франківську BMW стала ціллю для протитанкового гранотомета
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