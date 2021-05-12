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Одна з них за рахунок приватних інвесторів.
Новину передає «Преса України».
Головний санлікар України Віктор Ляшко зробив важливу заяву. За його словами, в Україні працюють над створенням трьох вакцин від коронавірусу. Одна з них створюється за технологією, схожою з технологією виробництва вакцини Moderna.
Ляшко нагадав, що Український фонд досліджень профінансував за конкурсній основі розробку двох вакцин. Над третьою вакциною дослідники працюють за рахунок приватних інвесторів.
Над першою вакциною трудяться у Львівському Інституті біології клітини, над другою у Інституті біохімії ім. Палладіна в Києві, третьою на ПрАТ "Діапроф Мед". Підприємство має американське коріння.
12:26: В Івано-Франківську BMW стала ціллю для протитанкового гранотомета
11:16: В Україні розробляють три вакцини від коронавірусу – Ляшко
13:43: Дощі та похолодання – Синоптична картина в Україні дещо зміниться
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