В Україні розробляють три вакцини від коронавірусу – Ляшко

Аня Мартинюк 12 травня 2021, 11:16

Одна з них за рахунок приватних інвесторів.

Новину передає «Преса України».

Головний санлікар України Віктор Ляшко зробив важливу заяву. За його словами, в Україні працюють над створенням трьох вакцин від коронавірусу. Одна з них створюється за технологією, схожою з технологією виробництва вакцини Moderna.

Ляшко нагадав, що Український фонд досліджень профінансував за конкурсній основі розробку двох вакцин. Над третьою вакциною дослідники працюють за рахунок приватних інвесторів.

Над першою вакциною трудяться у Львівському Інституті біології клітини, над другою у Інституті біохімії ім. Палладіна в Києві, третьою на ПрАТ "Діапроф Мед". Підприємство має американське коріння.