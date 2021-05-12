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В Україні розробляють три вакцини від коронавірусу – Ляшко

Аня Мартинюк 12 травня 2021, 11:16
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В Україні розробляють три вакцини від коронавірусу – Ляшко

Одна з них за рахунок приватних інвесторів. 

Новину передає «Преса України». 

Головний санлікар України Віктор Ляшко зробив важливу заяву. За його словами, в Україні працюють над створенням трьох вакцин від коронавірусу. Одна з них створюється за технологією, схожою з технологією виробництва вакцини Moderna.

Ляшко нагадав, що Український фонд досліджень профінансував за конкурсній основі розробку двох вакцин. Над третьою вакциною дослідники працюють за рахунок  приватних інвесторів.

Над першою вакциною трудяться у Львівському Інституті біології клітини, над другою у Інституті біохімії ім. Палладіна в Києві, третьою на ПрАТ "Діапроф Мед". Підприємство має американське коріння.

 

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