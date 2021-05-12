За добу в Україні виявили 4538 коронавірусних хворих

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У столиці України 627 нових хворих.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 12 травня, у прес-службі МОЗ повідомили, що за минулу добу в Україні виявили 4538 осіб, хворих на коронавірус. З них 180 дітей і 142 медпрацівника. Померли за добу 356 осіб, а з початку пандемії 46 987 пацієнтів.
«Найбільша кількість випадків зараження за минулу добу виявлено в Рівненській області (471 осіб), Полтавської області (380), Донецькій області (356) та Харківській області (345)», - зазначив очільник МОЗ Максим Степанов.
У Києві тим часом 627 нових хворих.
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