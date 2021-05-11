В Україні планують видавати COVID-сертифікати

Аня Мартинюк 11 травня 2021, 14:02

Таким чином в країні створюватимуть «зелені зони».

Новину передає «Преса України».

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що міста та містечка України можуть вакцинувати своє населення.

«Якщо провакцинуються всі жителі цього містечка і всі працівники курортних закладів, в такому містечку може бути створена так звана "зелена зона", куди можуть їхати туристи. Звичайно, з певними обмеженнями, якщо вони не вакциновані. Але місто зможе працювати в звичайному нормальному режимі», - заявив він.

Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу в Україні проходить дуже повільно.