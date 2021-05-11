В Україні планують видавати COVID-сертифікати

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Таким чином в країні створюватимуть «зелені зони».
Новину передає «Преса України».
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що міста та містечка України можуть вакцинувати своє населення.
«Якщо провакцинуються всі жителі цього містечка і всі працівники курортних закладів, в такому містечку може бути створена так звана "зелена зона", куди можуть їхати туристи. Звичайно, з певними обмеженнями, якщо вони не вакциновані. Але місто зможе працювати в звичайному нормальному режимі», - заявив він.
Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу в Україні проходить дуже повільно.
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