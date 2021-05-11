Дощі та похолодання – Синоптична картина в Україні дещо зміниться

Аня Мартинюк 11 травня 2021, 13:43

Свіжий прогноз представила Наталія Діденко.

Новину передає «Преса України».

Синоптик Наталія Діденко повідомила, що 12 травня в Україні йтимуть періодичні дощі, місцями грози. На опади можуть не розраховувати західні області, Вінничина, Житомирщина, Одещина.

«Знову похолоднішає. Найближчої ночі +7+11 градусів, на крайній півночі +4+7 градусів. Завтра протягом дня у більшості областей очікується +12+17 градусів. А ось у західних областях тепліше, +15+21 градусів», - уточнила вона.

Максимальне тепло очікується на Закарпатті, де стовпчики термометрів покажуть до +25 градусів.