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Дощі та похолодання – Синоптична картина в Україні дещо зміниться

Аня Мартинюк 11 травня 2021, 13:43
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Дощі та похолодання – Синоптична картина в Україні дещо зміниться

Свіжий прогноз представила Наталія Діденко.

Новину передає «Преса України».

Синоптик Наталія Діденко повідомила, що 12 травня в Україні йтимуть періодичні дощі, місцями грози. На опади можуть не розраховувати західні області, Вінничина, Житомирщина, Одещина. 

«Знову похолоднішає. Найближчої ночі +7+11 градусів, на крайній півночі +4+7 градусів. Завтра протягом дня у більшості областей очікується +12+17 градусів. А ось у західних областях тепліше, +15+21 градусів», - уточнила вона.

Максимальне тепло очікується на Закарпатті, де стовпчики термометрів покажуть до +25 градусів.

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