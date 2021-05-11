В Україні всього 13 олігархів

Аня Мартинюк 11 травня 2021, 13:15

Саме стількох українців збираються визнати олігархами.

Новину передає «Преса України».

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данилов виступив на форумі «Україна 30». Він зробив важливу заяву. За його словами, за запропонованими критеріями в Україні всього 13 людей можуть отримати статус олігарха.

«Президент дав завдання апарату Ради нацбезпеки, Антимонопольному комітету, Офісу президента розробити закон про олігархів, які на сьогоднішній день мають дуже великий вплив на нашу економіку, на наші внутрішньополітичні і зовнішньополітичні процеси. За тими критеріями, які в апараті РНБО ми розраховуємо, ми маємо на увазі 13 осіб, яких можна з упевненістю віднести саме до олігархічного середовища», - заявив Данилов.

Як відомо, раніше український президент запропонував законодавчо закріпити поняття «олігарх», щоб боротися з ними.