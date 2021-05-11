Може розпочатися світова війна – Зеленський

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Український лідер висловився про можливий хід подій в разі ескалації в Україні.
Новину передає «Преса України».
Президент України Володмир Зеленський зробив гучну заяву. За його словами, якщо сусідня держава РФ прийме рішення здійснити нову ескалацію в Україні, то може розпочатися світова війна.
Така заява прозвучала під час форуму "Україна 30". Разом з тим Зеленський наголосив, що до повномасштабної війни не готові обидві держави. Тому Зеленський вірить, що Кремль не наважиться на такий крок.
13:43: Дощі та похолодання – Синоптична картина в Україні дещо зміниться
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