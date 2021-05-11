З’явилися нові дані про стрілка з казанської школи

Аня Мартинюк 11 травня 2021, 12:03

Хлопець озвучував наміри вчинити злочин.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 травня, стало відомо, що 19-річний Ільназ Галявієв, який влаштував стрілянину у школі №175 в Казані, попереджав про свої злі наміри.

На своєму Telegram-каналі він зазначив вранці, що має намір «убити величезну кількість біосміття». Також зловмисник додав, що планував застрелитися. Свій канал він назвав «Бог». На нього підписані 4 людини.

За попередніми даними, вистріли в школі розпочалися о 9:40. На жаль, 13 людей загинули. Відомо, що стрілків було два, одного вдалось ліквідувати. Ільназ Галявієв було затримано. Відомо, що школу №175 він закінчив 4 роки тому. Хлопець мав погані відносини з вчителями та учнями.