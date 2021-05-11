Протест Тома Круза – Актор повернув усі свої «Золоті глобуси»

Аня Мартинюк 11 травня 2021, 11:26

Через расовий скандал.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 травня, стало відомо, що голлівудська зірка кіно Том Круз заявив про відсутність расового розмаїття в журі Голлівудської асоціації іноземної преси. В результаті актор відмовився вести трансляцію вручення премії «Золотий глобус».

Й навіть більше, він повернув усі свої «Золоті глобуси» Голлівудській асоціації іноземних журналістів в знак протесту.

Нагадаємо, у Тома Круза 3 «Золоті глобуси».