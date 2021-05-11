Шмигаль зробив заяву про відставки міністрів

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За погану роботу міністри йтимуть у відставку.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 травня, очільник уряду Денис Шмигаль повідомив, що кожен міністр з уряду має бути готовим до відставки. А саме у разі неефективної роботи на посаді. Також Шмигаль додав, що наразі немає вільних вакансій на посаду міністра. Також в Україні немає вакансій виконувачів обов'язків.
«Велику відповідальність мають не тільки міністри, але й уряд та прем’єр-міністр. Недоторканих посадовців немає, тому кожен повинен працювати ефективно та бути готовим піти у відставку, якщо робота не принесе результату», - додав він.
Шмигаль додав, що наразі йому не надходили пропозиції ротації в ВРУ, однак роботою деяких міністрів незадоволені. Нагадаємо, раніше стало відомо про наміри замінити міністра Максима Степанова.
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