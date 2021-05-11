Степанов пообіцяв українцям більше вакцин Pfizer

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На 10 мільйонів доз.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 травня, міністр МОЗ Максим Степанов заявив, що у поточному році Україна отримає 42 мільйони доз вакцини від коронавірусу. З них 20 мільйонів доз вакцини Pfizer.
«Нам вдалося збільшити поставки вакцини виробництва компанії Pfizer BionTech вдвічі вже цього календарного року. Замість 10 мільйонів доз ми отримаємо 20 мільйонів доз вакцини Pfizer», - уточнив Степанов.
Як повідомлялось раніше, 10 травня в Україні 2 194 людини було щеплено проти COVID-19. Всього в Україні вакциновано 865 590 людей.
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