Україна стала фаворитом на Євробаченні

Аня Мартинюк 11 травня 2021, 09:38

Так, український гурт потрапив у топ-10.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що Україна опинилась у десятці фаворитів пісенного конкурсу «Євробачення». Після репетиції гурту Go_A на сцені в Роттердамі її позиція в букмекерському рейтингу покращилась.

Так, на сайті Eurovisionworld можна побачити трійку лідерів – це Франція 18%, Мальта 16%, Швейцарія 13%.

Україна на дев’ятій сходинці з прогнозованим шансом на перемогу 2%.