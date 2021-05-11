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Україна стала фаворитом на Євробаченні

Аня Мартинюк 11 травня 2021, 09:38
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Україна стала фаворитом на Євробаченні

Так, український гурт потрапив у топ-10. 

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що Україна опинилась у десятці фаворитів пісенного конкурсу «Євробачення». Після репетиції гурту Go_A на сцені в Роттердамі її позиція в букмекерському рейтингу покращилась.

Так, на сайті Eurovisionworld можна побачити трійку лідерів – це Франція 18%, Мальта 16%, Швейцарія 13%.

Україна на дев’ятій сходинці з прогнозованим шансом на перемогу 2%.

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