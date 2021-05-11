Україна стала фаворитом на Євробаченні

Готелі Туреччини й надалі пропонуватимуть all inclusive 18:09
Очікував побачити глуш – Макаревич про міста Західної України 16:14
Степанова звільняють за погодженням з зовнішніми кураторами України – Дубінський 15:28
До серпня Велика Британія позбудеться коронавірусу – Telegraph 14:47
Коронавірус в Україні – Степанов представив статистику вихідного дня 12:32
У Space-Track назвали дату падіння на Землю китайської ракети 20:00
Так, український гурт потрапив у топ-10.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що Україна опинилась у десятці фаворитів пісенного конкурсу «Євробачення». Після репетиції гурту Go_A на сцені в Роттердамі її позиція в букмекерському рейтингу покращилась.
Так, на сайті Eurovisionworld можна побачити трійку лідерів – це Франція 18%, Мальта 16%, Швейцарія 13%.
Україна на дев’ятій сходинці з прогнозованим шансом на перемогу 2%.
09:05: НБУ ослабив офіційну гривню
18:09: Готелі Туреччини й надалі пропонуватимуть all inclusive
16:14: Очікував побачити глуш – Макаревич про міста Західної України
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.