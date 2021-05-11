НБУ ослабив офіційну гривню

Аня Мартинюк 11 травня 2021, 09:05

До долара та євро.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 травня, НБУ встановив офіційний курс гривні до провідних іноземних валют. Долар здорожчав на 4 копійки до 27,76 грн. Євро додало собі одразу 8 копійок до 33,49 грн. Курс російського рубля складає 0,374 грн.

Купівля долара проходить за 27,63 грн, продаж за 27,84 грн. Купівля євро проходить за 33,22 грн, продаж за 33,67 грн.