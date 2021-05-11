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До долара та євро.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 травня, НБУ встановив офіційний курс гривні до провідних іноземних валют. Долар здорожчав на 4 копійки до 27,76 грн. Євро додало собі одразу 8 копійок до 33,49 грн. Курс російського рубля складає 0,374 грн.
Купівля долара проходить за 27,63 грн, продаж за 27,84 грн. Купівля євро проходить за 33,22 грн, продаж за 33,67 грн.
09:05: НБУ ослабив офіційну гривню
18:09: Готелі Туреччини й надалі пропонуватимуть all inclusive
16:14: Очікував побачити глуш – Макаревич про міста Західної України
15:28: Степанова звільняють за погодженням з зовнішніми кураторами України – Дубінський
14:47: До серпня Велика Британія позбудеться коронавірусу – Telegraph
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