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НБУ ослабив офіційну гривню

Аня Мартинюк 11 травня 2021, 09:05
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НБУ ослабив офіційну гривню

До долара та євро. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 травня, НБУ встановив офіційний курс гривні до провідних іноземних валют. Долар здорожчав на 4 копійки до 27,76 грн. Євро додало собі одразу 8 копійок до 33,49 грн. Курс російського рубля складає 0,374 грн.

Купівля долара проходить за 27,63 грн, продаж за 27,84 грн. Купівля євро проходить за 33,22 грн, продаж за 33,67 грн.

 

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