В Україні плюс 2208 ковідних хворих

Аня Мартинюк 11 травня 2021, 08:27

Нову статистику представив Максим Степанов.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 травня, міністр МОЗ Максим степанов заявив про збільшення кількості хворих на коронавірус на 2 208 осіб. З них 89 дітей та 34 медпрацівники. Летальних випадків 119. Разом з тим одужали 8617 осіб.

До слова, 10 травня був вихідний день в Україні. В результаті було проведено всього 21 974 тести на коронавірус.

2 208 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 11 травня 2021 року. Зокрема,... Опубликовано Максим Степанов Понедельник, 10 мая 2021 г.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Донецькій (325), Харківській (213), Дніпропетровській (191), Запорізькій (169) та Миколаївській (132) областях», - додав він.

Також за добу було вакциновано 2 194 людини.