В Україні плюс 2208 ковідних хворих

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Нову статистику представив Максим Степанов.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 травня, міністр МОЗ Максим степанов заявив про збільшення кількості хворих на коронавірус на 2 208 осіб. З них 89 дітей та 34 медпрацівники. Летальних випадків 119. Разом з тим одужали 8617 осіб.
До слова, 10 травня був вихідний день в Україні. В результаті було проведено всього 21 974 тести на коронавірус.
2 208 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 11 травня 2021 року. Зокрема,...Опубликовано Максим Степанов Понедельник, 10 мая 2021 г.
«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Донецькій (325), Харківській (213), Дніпропетровській (191), Запорізькій (169) та Миколаївській (132) областях», - додав він.
Також за добу було вакциновано 2 194 людини.
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