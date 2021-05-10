Готелі Туреччини й надалі пропонуватимуть all inclusive

Аня Мартинюк 10 травня 2021, 18:09

Наразі в країні діє локдаун.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 травня, стало відомо, що попри те, що у Туреччині діє до 17 травня суворий локдаун, готелі продовжать пропонувати туристам систему «все включено», тобто «all inclusive».

Інформацію надав представник Федерації готельєрів Туреччини.

«Систему шведського столу не можна скасовувати в Туреччині, однак ресторани в готелях можуть вносити зміни щодо кількості, різноманітності і типу презентації страв. Але робити вони це можуть тільки за погодженням з туроператорами», - уточнило джерело.

Туристи тим часом відзначають, що в багатьох магазинах вони не можуть придбати звичні речі. Для прикладу, чашки або засоби гігієни. Так, у супермаркетах не дозволений продаж певних речей, щоб під час пандемії не постраждав малий бізнес.